На своих рабочих местах задержаны два сотрудника Белгосфилармонии 5 4.11.2020, 13:13

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иллюстрационное фото minsknews.by

В чем их обвиняют, пока не известно.

Артист Камерного хора Денис Иванов и виолончелист Александр Сердюков были задержаны около 11:40 в Белгосфилармонии, где работают. Об этом tut.by сообщили их коллеги.

По их информации, Иванова и Сердюкова отправили в Советское РУВД города Минска. В чем их обвиняют, пока не известно.

Это не первое задержание людей, работающих в сфере академической музыки.

29 октября возле своей работы была задержана Галина Казимировская, дирижер хора Concordia, жена певца Змитера Войтюшкевича. 2 ноября ее дважды оштрафовали на 30 базовых величин (1 620 рублей) за участие в несанкционированных акциях протеста, после чего женщина вышла на свободу.

Галина Казимировская известна как руководитель любительского хора Concordia. Этот коллектив был основан в 2007 году и состоит из 25−30 человек: студентов и людей различных профессий в возрасте от 18 до 60 лет, любителей хорового пения.

3 ноября была задержана хоровой дирижер Татьяна Галуза, выпускница Белорусской государственной академии музыки, ученица профессора Ровдо. Она является преподавателем Минского государственного колледжа искусств. Как сообщил ее муж, задержание произошло 3 ноября около 23:40 в агрогородке Лесной Боровлянского сельсовета. В момент задержания Татьяна была с мужем. Но мужа задерживать не стали.

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