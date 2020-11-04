Подсчет голосов в США: Трамп побеждает в 23 штатах, Байден — в 18 9 4.11.2020, 13:20

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В ключевых штатах также лидирует действующий президент.

В Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов после выборов президента страны, состоявшихся 3 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Последние избирательные участки закрылись только сегодня утром по Минску, поэтому подсчет продлится в течение дня и может затянуться на более долгий срок из-за большого количество голосов, присланных по почте.

Действующий президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на данный момент побеждает в следующих штатах: Алабама (9 голосов выборщиков), Арканзас (6 голосов), Флорида (29 голосов), Айова (6 голосов), Айдахо (4 голоса), Индиана (11 голосов), Канзас (6 голосов), Кентукки (8 голосов), Луизиана (8 голосов), Миссури (10 голосов), Миссисипи (6 голосов), Монтана (3 голоса), Северная Дакота (3 голоса), Небраска (2 голоса), Огайо (18 голосов), Оклахома (7 голосов), Южная Каролина (9 голосов), Южная Дакота (3 голоса), Теннесси (11 голосов), Техас (38 голосов), Юта (6 голосов), Западная Вирджиния (5 голосов), Вайоминг (3 голоса).

Кандидат от Демократической партии Джо Байден выигрывает в таких штатах: Аризона (11 голосов), Колорадо (9 голосов), Коннектикут (7 голосов), Округ Колумбия (3 голоса), Делавэр (3 голоса), Иллинойс (20 голосов), Массачусетс (11 голосов), Мэриленд (10 голосов), Миннесота (10 голосов), Нью-Гемпшир (4 голоса), Нью-Джерси (14 голосов), Нью-Йорк (29 голосов), Нью-Мексико (5 голосов), Орегон (7 голосов), Род-Айленд (4 голоса), Вирджиния (13 голосов), Вермонт (3 голоса), Вашингтон (12 голосов).

Отметим, что Дональд Трамп лидирует в ключевых штатах. На данный момент идет подсчет голосов в 4-х ключевых штатах: Аризоне, Мичигигане, Пенсильвании, Висконсине.

В этих штатах подсчитано большинство голосов, Трамп побеждает в 3-х из них, Байден только в Аризоне.

В 2016 году Трамп победил в Аризоне.

Аризона дает 11 голосов выборщиков, но это недостаточно для победы Байдена.

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