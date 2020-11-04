Ученые опровергли известный миф о лошадях 4.11.2020, 13:38

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Неожиданный результат исследований.

Шведские исследователи из Университета Линчепинга задались целью узнать, действительно ли лошади способны формировать привязанность и «отвечать взаимностью» на любовь своих владельцев, пишет «Популярная механика».

Чтобы получить ответ на свой вопрос ученые пронаблюдали за 26 лошадьми и их хозяевами. В ходе работы животные проводили время, как с владельцами, так и с незнакомцами. Авторы следили за поведением лошади, когда хозяин уходил, и измеряли частоту сердечных сокращений животного в присутствии незнакомца, владельца и в одиночестве.

Результаты показали, что независимо от того, кто был рядом с животным, лошади были более расслаблены в компании, чем когда они были одни. Авторы подчеркивают, что даже когда человек в течение долго времени заботится и ухаживает за животным, поощряя его поведение различной едой, лошадь не испытывает никакой привязанности к своему хозяину.

Ведущий автор исследования, Полина Лундберг, сказала, что когда лошадь оставалась одна ее пульс учащался и она испытывала стресс. Это говорит о том, что животное демонстрирует определенную привязанность к обществу, но не к конкретному человеку, например, как собака.

«Поскольку лошади являются социальными животными, существующими в группах, вполне вероятно, что они воспринимают разлуку как негативный и стрессовый опыт», — говорят авторы работы. «Собаки также испытывают стресс во время разлуки со своим хозяином, но они ищут близости при воссоединении. Собаки любят играть и исследовать мир вместе с владельцем. Насколько нам известно, такое поведение не проявлялось у лошадей».

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