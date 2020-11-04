Журналисту Виктору Ярошуку уже дважды вызывали скорую в изолятор 4.11.2020, 13:56

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Виктор Ярошук

Фото: media-polesye.by

Причиной резкого ухудшения здоровья становилось повышенное артериальное давление.

Пинскому журналисту Виктору Ярошуку суд назначил наказание в виде 10 суток ареста по ст. 23.34 КоАП. Его признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает БАЖ.

Из доказательств в деле имелась видеозапись, где было видно, что он стоит на левой стороне улицы Ленина в то время, как на правой сотрудники милиции общаются с девушками, собравшимися на так называемый женский марш солидарности. На первом заседании суда для вынесения обвинительного постановления этих доказательств оказалось мало. На второе был вызван работник милиции, который рассказал, что видел Ярошука шедшим позади колоны протестующих либо в стороне от нее.

Виктор обжаловал постановление пинского суда в Брестском областном. Однако, там посчитали вынесенное в отношении его решение законным.

Накануне выходных Ярошука задержали и поместили в ИВС.

Как рассказал его коллега Андрей Якимуш, который немногим раньше отбывал 10 суток в ИВС Пинского ГОВД по такому же обвинению, Виктору уже дважды вызывали скорую помощь. Причиной резкого ухудшения здоровья становилось повышенное артериальное давление.

Андрей моложе, 10 суток ареста он перенес легче. Виктор старше, ему тяжело.

Все, кто побывал в ИВС Пинского ГОВД, рассказывают, что содержание там человека равносильно пытке. Изолятор находится в подвальном помещении. Камеры небольшие, свежего воздуха не хватает. На прогулку не выводят, а в туалет только раз в день. В камерах тусклый свет, люди теряют зрение. Ночью спать невозможно, заедают клопы.

На фоне всех этих ужасов у человека невольно поднимается давление.

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