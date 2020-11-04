Литва направила Беларуси ноту из-за пуска БелАЭС 4.11.2020, 14:03

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Фото: charter97.org

Вильнюс считает белорусскую атомную станцию небезопасной.

МИД Литвы направил МИД Беларуси ноту, в которой призвал остановить пуск БелАЭС.

Вильнюс считает белорусскую атомную станцию небезопасной. Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

«Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и экологическую угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей Европы», — говорится в ноте.

Вильнюс призвал Минск остановить ввод станции в эксплуатацию, «пока не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и экологические требования».

Напомним, 3 ноября в объединенную энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС. В ответ Вильнюс заявил о прекращении закупок электроэнергии в Беларуси и ее пропуска в свои энергосети. Сегодня об этом заявила и Латвия.

БелАЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.

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