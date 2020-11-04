Результаты выборов в США застали инвесторов врасплох 4.11.2020, 14:10

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Фондовые рынки готовились к другим результатам выборов.

Перед выборами в США инвесторы готовились к тому, что Джо Байден уверенно победит на президентских выборах и обе палаты Конгресса США окажутся под контролем Демократической партии. Теперь они прогнозируют продолжительный период неопределенности и не исключают коррекцию на фондовом рынке, пишет «Новое время».

Как отмечает газета Financial Times, в последние дни инвесторы увеличили ставки на то, что решительная победа демократов, которую прогнозировали опросы перед голосованием, приведет к выделению нового пакета стимулов для экономики США, пострадавшей от пандемии.

Хотя Байден все еще может выиграть в этой напряженной гонке, победа Трампа в штатах Флорида и Огайо подорвала ставку инвесторов на большую победу демократов. Теперь инвесторы готовятся к тому, что исход выборов станет известным лишь через несколько дней, а Республиканская и Демократическая партии будут контролировать по одной палате Конгресса.

«Рынкам не нравится продолжающаяся неопределенность и незнание результатов президентских выборов, а также то, что этот процесс может затянуться на несколько дней, а это выглядит вероятным», — сказал в комментарии Reuters Джеймс Эти, директор по инвестициям в Aberdeen Standard Investments.

«Похоже на то, что кто бы ни победил в Белом доме, нас ждет разделенный Конгресс. Это будет иметь далеко идущие последствия для рынков в основном из-за того, что будет сложно принято какой бы то ни было пакет мер для восстановления после пандемии», — заявил агентству Стефан Монье, главный инвестиционный директор Lombard Odier.

Сима Шах, главный стратег лондонской компании Principal Global Investors отметил, что на рынках вероятны колебания, поскольку инвесторы просчитывают последствия выборов.

Больше всего инвесторы боятся сценария, при котором результаты выборов будут оспариваться и приведут к серьезным политическим волнениям, отметил Франсуа Савари, главный инвестиционный директор швейцарской компании Prime Partners.

В ночь после выборов на рынках началась сильная волатильность. Колебания котировок фьючерсов продолжились утром. В частности, фьючерсы на фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor’s 500 резко снизились после заявления Трампа, назвавшего «мошенничеством» подсчет голосов и объявившего о намерении обратиться в Верховный суд.

Авторы Lex, популярной финансовой колонки Financial Times, пишут, что коррекция на фондовом рынке становится все более вероятной.

В настоящее время в США продолжается активный подсчет голосов, который в этот раз может занять больше времени, чем в минувшие годы, из-за большого количества отправленных по почте бюллетеней. Согласно последним данным, Трамп лидирует в большинстве штатов, но у Байдена больше голосов выборщиков.

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