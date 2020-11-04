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Белорусские футболисты поддержали своего коллегу, который находится на Окрестина

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  • 4.11.2020, 14:28
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Белорусские футболисты поддержали своего коллегу, который находится на Окрестина

Ростислава Шавеля поддержали в соцсетях.

Вчера стало известно о том, что нападающий «Городеи» Ростислав Шавель задержан на акции протеста в воскресенье и находится на Окрестина, пишет «Трибуна».

Футболиста поддержали коллеги в своих соцсетях:

Виталий Гайдучик («Рух»), Сергей Подалинский (мини-футбол), Сергей Усеня («Городея»), Алексей Гудов («Нафтан»), Роман Волков («Сфынтул Георге») и Евгений Новицкий (экс-капитан дубля «Городеи»), Степан Кунцевич (экс-игрок «Городеи»), Всеволод Садовский («Рух»), Роман Степанов («Рух»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ»), Николай Сигневич (БАТЭ).

Сегодня стало известно о том, что Шавель осужден на 13 суток.

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