Белорусские футболисты поддержали своего коллегу, который находится на Окрестина

Белорусские футболисты поддержали своего коллегу, который находится на Окрестина1
- 4.11.2020, 14:28
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Ростислава Шавеля поддержали в соцсетях.
Вчера стало известно о том, что нападающий «Городеи» Ростислав Шавель задержан на акции протеста в воскресенье и находится на Окрестина, пишет «Трибуна».
Футболиста поддержали коллеги в своих соцсетях:
Виталий Гайдучик («Рух»), Сергей Подалинский (мини-футбол), Сергей Усеня («Городея»), Алексей Гудов («Нафтан»), Роман Волков («Сфынтул Георге») и Евгений Новицкий (экс-капитан дубля «Городеи»), Степан Кунцевич (экс-игрок «Городеи»), Всеволод Садовский («Рух»), Роман Степанов («Рух»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ»), Николай Сигневич (БАТЭ).
Сегодня стало известно о том, что Шавель осужден на 13 суток.