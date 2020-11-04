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Коронавирус в Польше бьет все антирекорды

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  • 4.11.2020, 14:43
  • 4,153
Коронавирус в Польше бьет все антирекорды
Фото: Artur Widak/NurPhoto

Возможно введение новых ограничительных мер.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на министерство здравоохранения Польши, в стране зафиксировано 24 692 новых случая заражения коронавирусом. Это абсолютный антирекорд с начала эпидемии.

За последние сутки умерли 373 человека. Это также является антирекордом.

Большинство случаев заражения обнаружены в Великопольском воеводстве.

Ожидается, что в среду премьер Польши объявит о новых ограничениях в связи с коронавирусом.

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