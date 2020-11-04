Reuters: За одну ночь шансы на победу Трампа выросли до 80% 7 4.11.2020, 14:53

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Президент США удерживает лидерство в ключевом колеблющемся штате.

Шансы на победу в выборах президента США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа за ночь выросли до 80%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные букмекерских контор.

Политический аналитик компании Smarkets Патрик Флинн сообщает, что такой резкий поворот на рынках ставок был вызван тем, что Трамп удерживал лидерство в ключевом колеблющимся штате – Флориде. По его мнению, кандидат-республиканец смог набрать хорошие результаты благодаря округу Майами-Дейд, где превалирует кубинское население.

На британской букмекерской бирже Betfair шансы действующего президента выросли с 39% до 62%, в то время, как вероятность победы кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена упали с 61% до 38%.

На британской бирже Smarkets шансы Трампа на победу составляют 51%, процент вероятности победы Байдена упал до 49% с 61%.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Отметим, что Дональд Трамп лидирует в ключевых штатах. На данный момент идет подсчет голосов в 4-х ключевых штатах: Аризоне, Мичигигане, Пенсильвании, Висконсине.

В этих штатах подсчитано большинство голосов, Трамп побеждает в 3-х из них, Байден только в Аризоне.

В 2016 году Трамп победил в Аризоне.

Аризона дает 11 голосов выборщиков, но это недостаточно для победы Байдена.

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