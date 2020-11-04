Пронзительное видео: Беларусь должна остановиться, чтобы мы смогли пойти дальше 2 4.11.2020, 14:54

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Фото: ТАСС

Забастовка — мощный инструмент, способный остановить обезумевшего диктатора.

Работники предприятий по всей Беларуси присоединяются к забастовке, потому что, как честные и порядочные люди, не могут больше терпеть насилие и произвол, развязанные бандой узурпатора, пишет Telegram-канал «Мая краiна Беларусь».

Люди труда напоминают, что если мы сегодня боимся потерять миску супа, то завтра наши дети каждый день будут бояться потерять жизнь. «Спасибо» нам за это никто не скажет.

Забастовка – мощный инструмент, способный остановить обезумевшего диктатора. Забастовка – инструмент, который поможет сотням невинным белорусам оказаться на свободе. Только своей волей мы способны сломить ход истории и освободить Беларусь от оккупационного гнета!

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