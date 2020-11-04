Ученые описали уникальный случай реакции организма на холод 2 4.11.2020, 15:04

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Авторы исследования призвали медиков внимательнее относиться к подобным случаям.

Медики из Денвера описали уникальный случай аллергии на холод. Мужчина принял горячий душ, вышел в чуть более прохладную комнату и чуть не умер, сообщает Naked science.

Холодовая крапивница или аллергия на холод – не самое частое проявление излишней чувствительности иммунной системы организма. Обычно она проявляется высыпаниями на участках кожи, которые подверглись излишнему охлаждению и быстро проходит. Но в некоторых случаях приступы аллергии на холод могут быть серьезными.

Теперь же ученые из Денвера описали случай 34-летнего мужчины, которого доставили в реанимацию в состоянии анафилактического шока. Его пульс составлял 60 ударов в минуту, дыхание было затруднено, давление – 84 на 60 миллиметров ртутного столба. Все тело мужчины покрылось сыпью. Пациента нашли на полу ванной комнаты без сознания.

В реанимации мужчина получил адреналин и антигистаминные препараты — стандартное лечение при анафилактическом шоке. Для подтверждения диагноза также была проведена аллергическая проба на холод. Кубик льда приложили к неповрежденному участку кожи на пару минут, и она покрылась характерной сыпью.

По словам родных пациента, раньше он страдал от аллергии на холод, но анафилактического шока никогда не наблюдалось. Обычно все заканчивалось покраснением или сыпью. Вероятно, ухудшение связано с переездом в более холодный климат.

Авторы публикации призывают профессиональное сообщество внимательнее относится к пациентам с холодовой крапивницей. Помимо тщательного наблюдения за такими людьми, им необходимо доносить информацию о возможных триггерах. Спровоцировать аллергическую реакцию на холод может даже небольшое изменение температуры кожи, если оно происходит резко. Порой для появления покраснения достаточно подвергнуться воздействию ветра после физической нагрузки. Охлаждение тела за счет испарения пота может вызвать аллергию.

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