Валерий Карбалевич: В силовых органах Беларуси возникло серьезное брожение 11 4.11.2020, 15:12

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Валерий Карбалевич

Шатаются главные опоры режима.

Народный ультиматум стал катализатором новой динамики общественного движения, направленного против правящего режима. Белорусский протест развивается волнообразно. А если общество наэлектризовано и политизировано, то любое подбрасывание новых поленьев в огонь увеличивает пламя. Об этом в своем телеграм-канале рассуждает белорусский политолог Валерий Карбалевич.

На прошлой неделе главной темой политической жизни страны был вопрос об отношениях Лукашенко с силовыми структурами.

Прежде всего Лукашенко на совещании 27 октября признал, что лично руководит разгоном акций народных протестов. Оказалось, что именно он дал приказ бросить светошумовые гранаты в плотную колонну абсолютно мирных протестующих во время марша 25 октября на улице Орловской, в результате чего некоторые граждане были ранены.

Признание Лукашенко очень показательно. Это разрушает иллюзии, которые сохранялись у некоторых белорусов и иностранных наблюдателей. Дескать, зверства сотрудников правоохранительных органов – это эксцессы исполнителей.

Теперь все стало на свои места. Выяснилось, что все действия сотрудников МВД жестко контролируются, управляются с самого верха. Разгон мирных акций протеста возглавляет лично Лукашенко. А использование спецсредств происходит исключительно по его приказу. И тот садизм со стороны силовиков 9–12 августа был не случайным, а заранее спланированным.

Настоящей сенсацией стали отставки секретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика, министра внутренних дел Юрия Караева и его заместителя Александра Барсукова, произведенные Лукашенко 29 октября.

Важно обратить внимание, что с начала белорусской революции Лукашенко сместил со своих должностей секретаря Совета безопасности, председателя КГБ, председателя Комитета государственного контроля и генерального прокурора. А теперь новые отставки.

Хочу отметить, что Лукашенко не менял других членов правительства, только руководителей силовых структур. И этот факт является самым очевидным признаком, наиболее заметным симптомом острого политического кризиса в Беларуси, поскольку в такой критический момент перетасовки в правоохранительных органах обычно не производятся исходя из принципа, что коней на переправе не меняют. Значит, возникла острая необходимость в таких рокировках. Из чего можно сделать вывод, что в этих органах возникло брожение. Все это свидетельствует о серьезных разногласиях в военном и политическом руководстве Беларуси.

Необходимо подчеркнуть, что в отставку со своих постов отправлены ключевые фигуры силового блока. Валерий Вакульчик был руководителем разных спецслужб с 2008 года, восемь последних лет возглавлял КГБ. Более близкого Лукашенко человека из среды силовиков не было.

Возглавляемое Юрием Караевым МВД было главной опорой власти в ходе белорусской революции, основным карательным органом. ОМОН стал центральным государственным институтом. А Юрий Караев был наиболее последовательным приверженцем линии на жестокое подавление протеста, главным карательным мечом режима. Казалось бы, уж кто-кто, а он будет с Лукашенко до самого конца. 28 октября появилось интервью генерала, в котором он призывал сотрудников МВД не бояться применять боевое оружие против протестующих граждан: «До каждого районного милиционера доношу: твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твой жены зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие…» Очевидно, министр не собирался никуда уходить. А 29 октября его отправили в отставку.

Если уж верные опричники Вакульчик и Караев оказались нелояльными, то можно представить, что творится там, наверху. Шатаются главные опоры. Лукашенко, тасуя кадры, лихорадочно ищет людей, способных быстро и решительно навести «порядок» в стране. И эта лихорадочность как раз выдает нервозность, царящую во Дворце Независимости.

А кто-то еще говорит, что протесты не дают эффекта, они ни на что не влияют, что они безрезультатны. Получается, что еще как влияют.

Именно потому, что Вакульчик и Караев являлись ключевыми фигурами силового блока, Лукашенко прекрасно осознавал, какой деморализующий эффект вызовет их отставка в среде генералов и высших офицеров. Дескать, Лукашенко думает исключительно о себе, о своей власти, а все силовики – лишь инструмент для решения его личных задач, поэтому он выбрасывает самых уважаемых людей, невзирая ни на какие заслуги. Такие настроения очень опасны для Лукашенко, ибо сейчас он полностью зависит от лояльности силовых структур.

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