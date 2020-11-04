Премьер-министр Словении поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США

Премьер-министр Словении поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США4
- 4.11.2020, 15:34
- 13,247
Также политик поздравил Республиканскую партию с «сильными результатами».
Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил в своем Twitter Дональда Трампа с победой на выборах президента США.
It’s pretty clear that American people have elected @realDonaldTrump @Mike_Pence for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations @GOP for strong results across the #US @idualliance pic.twitter.com/vzSwt9TBeF— Janez Janša (@JJansaSDS) November 4, 2020
«Очевидно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на четыре года», — написал Янша. Также он поздравил Республиканскую партию с «сильными результатами по всей территории США».
Выборы президента США прошли 3 ноября, голосование официально завершено. На данный момент идет подсчет голосов. Основным соперником Трампа является кандидат от Демократической партии Джо Байден.
В связи с отправкой бюллетеней по почте подсчет голосов занимает больше времени.
Отметим, что Дональд Трамп лидирует в ключевых штатах. На данный момент идет подсчет голосов в 4-х ключевых штатах: Аризоне, Мичигигане, Пенсильвании, Висконсине.
В этих штатах подсчитано большинство голосов, Трамп побеждает в 3-х из них, Байден только в Аризоне.
В 2016 году Трамп победил в Аризоне.
Аризона дает 11 голосов выборщиков, но это недостаточно для победы Байдена.