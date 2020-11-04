Премьер-министр Словении поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США 4 4.11.2020, 15:34

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Фото: Francisco Seco / Reuters

Также политик поздравил Республиканскую партию с «сильными результатами».

Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил в своем Twitter Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

«Очевидно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на четыре года», — написал Янша. Также он поздравил Республиканскую партию с «сильными результатами по всей территории США».

Выборы президента США прошли 3 ноября, голосование официально завершено. На данный момент идет подсчет голосов. Основным соперником Трампа является кандидат от Демократической партии Джо Байден.

В связи с отправкой бюллетеней по почте подсчет голосов занимает больше времени.

Отметим, что Дональд Трамп лидирует в ключевых штатах. На данный момент идет подсчет голосов в 4-х ключевых штатах: Аризоне, Мичигигане, Пенсильвании, Висконсине.

В этих штатах подсчитано большинство голосов, Трамп побеждает в 3-х из них, Байден только в Аризоне.

В 2016 году Трамп победил в Аризоне.

Аризона дает 11 голосов выборщиков, но это недостаточно для победы Байдена.

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