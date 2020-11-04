Ученые назвали часть человеческого организма, которой не страшен коронавирус 2 4.11.2020, 15:42

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Это поможет в борьбе с пандемией.

Вирус SARS-CoV-2 распространяется главным образом через респираторные капли или мелкие частицы, выбрасываемые изо рта или носа инфицированных людей, а затем вдыхаемые другими людьми, сообщает Charter97.org со ссылкой на материалы зарубежных СМИ.

Но это не единственный способ распространения вируса. Человек может заболеть, если коснется чего-то с вирусными частицами, а затем коснется своего рта, носа или глаз. Но новое исследование говорит о том, что по крайней мере часть глаза может быть устойчивой к SARS-CoV-2 — даже если она восприимчива к другим видам вирусов .

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что роговица — прозрачный купол в передней части глаза, закрывающий радужную оболочку и зрачок — в экспериментах оказалась устойчивой к коронавирусной инфекции, хотя выводы являются лишь предварительными.

«Наши результаты не доказывают, что все роговицы устойчивы. Но все протестированные нами роговицы доноров были устойчивы к новому коронавирусу. Все еще возможно, что у подгруппы людей могут быть роговицы, поддерживающие рост вируса, но ни одна из исследованных нами роговиц не поддерживала рост SARS-CoV-2», — говорит молекулярный микробиолог Джонатан Дж. Майнер.

В экспериментах с использованием ткани роговицы от 25 человек-доноров, а также роговицы мышей, исследователи подвергли ткани глаза трем отдельным вирусам: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса 1 (HSV-1).

В испытанных эксплантатах роговицы человека (которые также содержали некоторую ткань конъюнктивы, мембрану, покрывающую остальную часть передней части глаза), эксперимент показал, что герпес и вирус Зика способны воспроизводиться в ткани, но тесты не показали никаких признаков воспроизводства SARS-CoV-2.

«Наши данные предполагают, что новый коронавирус, похоже, не может проникать через роговицу», — говорит старший автор работы, офтальмолог Раджендра С. Апте.

Потенциальный молекулярный ингибитор вирусов в глазах, который называется интерфероном лямбда, был способен ограничивать рост вируса HSV-1 и вируса Зика в роговице человека, но блокирование белка, похоже, не увеличивало способность SARS-CoV-2 к репликации.

Исследователи предполагают, что устойчивость роговицы человека к коронавирусу, «вероятно, регулируется отдельным антивирусным путем». Мы до сих пор не знаем, что это за путь, и команда говорит, что для подтверждения этих результатов необходимы дальнейшие исследования.

Другими словами, медицинские работники не должны отказываться от защитных очков, и пока мы не узнаем обратного, никто не должен предполагать, что коронавирус не может попасть в организм через глаза, несмотря на сопротивление роговицы.

«Важно уважать то, на что способен этот вирус, и принимать соответствующие меры предосторожности», — говорит Майнер.

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