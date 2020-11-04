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СМИ: Евросоюз согласовал санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников

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  • 4.11.2020, 17:07
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СМИ: Евросоюз согласовал санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников

Послы дали «зеленый свет» на заморозку их счетов.

Комитет постоянных представителей ЕС утвердил решение ввести персональные санкции против Лукашенко и еще 14 чиновников режима.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Послы ЕС только дали "зеленый свет" заморозке активов и запрету выдачи виз для Лукашенко и еще 14 белорусов", - сообщил журналист.

По его информации, решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу. Тогда оно и вступит в силу.

Напомним, 2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 чиновников Беларуси, но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.

Причиной санкций стало подавление массовых акций протеста и фальсификации выборов президента, произошедших 9 августа.

ЕС сначала решил не наказывать персонально Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога.

Однако уже 12 октября ЕС согласился ввести санкции против Лукашенко.

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