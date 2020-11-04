В Польше вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса
- 4.11.2020, 17:52
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Они будут действовать до 29 ноября.
Власти Польши заявили о введении новых ограничений в стране. Ограничения вступают в силу на фоне рекордного роста заболеваемости в стране - почти 25 000 новых случаев заражения коронавируса, сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на брифинг премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого
Новые ограничения начнут действовать с субботы 7 ноября и продлятся до 29 ноября.
В торговых центрах будут закрыты большинство магазинов, работать будут только продуктовые магазины, аптеки и пункты обслуживания.
В магазинах площадью менее 100 квадратных метров будет допускаться 1 покупатель на 10 квадратных метров, в больших магазинах - 1 покупатель на 15 квадратных метров.
Ученики 1-3 классов переходят на онлайн-обучение, одновременно для старшеклассников дистанционное обучение продолжается до конца ноября.