«Ни один член Независимого профсоюза не поедет на «Гродно Азот» как штрейкбрехер» 2 4.11.2020, 18:25

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Свободные работники «Нафтана» обратились к своим бастующим коллегам.

Независимый профсоюз «Нафтана» прокомментировал отправку штрейкбрехеров из Новополоцка на «Гродно-Азот» и поддержал гродненцев в их борьбе, пишет Telegram-канал «Баста!»

– Мы выражаем искреннюю поддержку работникам «Гродно-Азот», мы солидарны с вами в борьбе за общие права на свободу слова, свободу выбора и возможность работать в безопасности и без давления.

Каждый из вас – уникальный специалист, возможность эффективной работы неподготовленного человека на вашем оборудовании крайне сомнительна. Более того, непрофильные специалисты-штрейкбрехеры опасны для предприятия и несут угрозу имуществу, жизни и здоровью работников.

Ни один член Независимого профсоюза не поедет на ваше предприятие как штрейкбрехер.

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