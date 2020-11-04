До +10°С ожидается в Беларуси 5 ноября 4.11.2020, 19:10

В четверг будет облачно с прояснениями.

До +10°С ожидается в Беларуси 5 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут дожди, днем будет преимущественно без осадков, лишь местами по северу Беларуси ожидаются небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 4-9 м/с, днем по северо-западу порывы будут до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля. В дневные часы воздух прогреется до 5-10 градусов.

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