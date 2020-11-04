Лукашенко – политический труп 13 Серж Харитонов

4.11.2020, 19:39

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ФОТО: NN.BY

Вскоре о его фамилии в политическом поле будут говорить исключительно в прошедшем времени.

Лукашенко уже проиграл Светлане Тихановской, а значит и участникам протестов. Это случилось вечером 9 августа 2020 года — когда стало известно, что сотни полностью зависимых от государства комиссий из учителей и других бюджетников впервые за 26 лет под давлением избирателей отказались действовать по приказу ЦИК и посчитали голоса честно. Для Лукашенко эти «опрокидывающие выборы» закончились сокрушительным и позорным поражением.

Волна насилия, которую мы сейчас наблюдаем — это месть за проигрыш. Лукашенко ведет себя как гопник, который ломает шахматную доску после проигранной партии. Насилие против исключительно мирных протестов уже в первые дни после выборов приобрело поистине библейские масштабы. Численность арестов в августе-сентябре 2020 превзошла пик «сталинских чисток» 1937 года в БССР. Число задержанных с начала августа уже превысило 17000 человек. Более тысячи человек заявили о применении пыток. Такое не прощают.

В сентябре-октябре 2020 руководитель Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий провёл социальное исследование «настроений протеста». Сейчас у акций неповиновения и протестов, которые продолжаются день за днём уже три месяца, пять ключевых характеристик. Люди морально готовы пострадать от физического насилия за свою активность, многолетний страх перед властью трансформировался в гнев, участие в протестах стало массовой базовой необходимостью, люди готовы к затяжному сопротивлению, и — самое главное — люди перестали искать лидера.

Самоорганизация превратила противников Лукашенко в многомиллионную партизанскую армию, которую невозможно обезглавить. Каждый гражданин по мере сил делает то, что может, для достижения одной цели — безусловной отставки Лукашенко. Это не протесты в поддержку европейского или российского курса, это протесты против конкретного человека и выстроенной им системы.

На стороне Лукашенко остались отъявленные садисты из МВД Беларуси — в первую очередь, отряды внутренних войск, ОМОН и ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией). Кажется, что всесильный КГБ за это время ушёл в тень на фоне карательных операций белорусской милиции. Но даже в условиях вседозволенности и правового дефолта, милицейские силы из нескольких десятков тысяч боевиков-лукашистов не смогут долго воевать с несколькими миллионами граждан, которые к декабрю просто полностью остановят страну — железные дороги, автомагистрали, заводы, торговлю.

Сложно руководить государством, когда твои приказы отказываются выполнять в каждой маленькой деревне. Лукашенко даже пытается развязать внутри Беларуси гражданский конфликт, но консенсус против его личности в обществе настолько однозначен, что бывшему президенту просто не на кого опираться, кроме силовиков. Беларусь сейчас проходит этап трансформации, который страны Балтии проходили в 1990−91 годах. Как и советская власть, Лукашенко тем больше вызывает ненависти и противодействия, чем активнее принуждает к любви народ Беларуси.

Поэтому я не сомневаюсь, что участники протестов и избранный президент Светлана Тихановская совершенно точно сбросят Лукашенко — просто потому, что настолько массового движения сопротивления в Беларуси не было никогда со времен Второй мировой войны.

В годовой перспективе о фамилии Лукашенко и бывших соратниках первого президента в политическом поле Беларуси будут говорить исключительно в прошедшем времени. Сейчас Лукашенко — это уже хоть и сильно разложившийся, но всё ещё гниющий политический труп. Поэтому любые инициативы и персонажи, которые открыто высказывают ему свою поддержку, для Беларуси можно считать политически мёртвыми. Для будущего демократической Беларуси отсев всех токсичных сил уже на нынешнем этапе — это хорошая прививка от тоталитаризма на многие десятилетия.

Серж Харитонов, «Новое время»

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