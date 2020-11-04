Сергей Дылевский: Полноценный маховик забастовок можем запустить в течение 2-3 недель 5 4.11.2020, 19:53

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Сергей Дылевский

фото: valery sharifulin (tass)

Людей, которые будут бастовать в открытую, будет становиться больше.

В программе «Честно говоря» на «Белсате» разoбрали слабые и сильные стороны забастовок. Почему рабочие не вышли массово бастовать? Каков дальнейший план касательно забастовок?

Народный ультиматум, объявленный Светланой Тихановской, сработал частично. На государственных заводах к решительным действиям перешли только отдельные группы рабочих. Впечатлениями делится лидер забастовочного Минского тракторного завода Сергей Дылевский:

«Когда была первая забастовка на заводе, директор попросил выйти человек 20 от народа, среди которых был и я. Он начал втирать какую-то бессмыслицу, что политические вопросы решаются за забором. Меня это возмутило».

Первая попытка устроить общенациональную забастовку после президентских выборов в середине августа хотя и была более масштабной, чем октябрьская, но также захлебнулась через несколько дней.

«Если мы будем разумно поддерживать рабочих, информационно, финансово, то людей, которые будут бастовать в открытую, будет становиться больше. Мой прогноз таков, что полноценный маховик забастовок можем запустить в течение 2-3 недель», – добавляет Сергей Дылевский.

Одиночные забастовки-протесты происходят на государственных предприятиях регулярно. Мастер-подрывник «Беларуськалия» Александр Курбан – один из тех горняков, кто в октябре приковал себя цепью в шахте на глубине полукилометра и отказался подниматься на поверхность.

«Квартира эта родительская, езжу я на автомобиле 2001 года. Если кто-то думает, что мы, работая в шахте в очень сложных условиях (я проработал в шахте 20 лет), гребем деньги лопатами… Да, забойная группа получает. Но у них работа адская. Там 40 градусов жары, там нет воздуха, там запыленность. Шахтер, который выходит на пенсию, живет в среднем 2-3 года».

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