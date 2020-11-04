Михаил Пастухов: 7 ноября президентские полномочия должны перейти премьеру Головченко 14 4.11.2020, 20:12

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Михаил Пастухов

Полномочия Лукашенко истекают 6 ноября.

6 ноября Лукашенко теряет президентские полномочия. Выборы не признаны Европой и абсолютным большинством белорусов, сообщает "Радыё Рацыя".

Дальнейшее удержание Лукашенко власти будет преступным, считает Михаил Пастухов, доктор юридических наук, заслуженный юрист Республики Беларусь, бывший судья Конституционного суда:

– Что должно быть дальше согласно Конституции Беларуси?

– Учитывая, что выборы были признаны несостоявшимися и сфальсифицированными большинством европейских стран. Согласно результатам, большинство белорусских избирателей также не верят в результаты этих выборов. Таким образом, формально по Конституции, которая действует, установлено, что если срок полномочий президента истекает, или по ряду причин появляется вакансия для президента, или если президент не может выполнять свои обязанности, то полномочия президента переходят к премьер-министру. В этом случае 7 ноября полномочия должны быть переданы премьер-министру Республики Беларусь Роману Головченко. Для этого он должен принять пост. Если он примет эти полномочия президента, то фактически можно сказать, что власть Лукашенко закончилась. Если он будет у власти, то это будет другая оценка. Можно говорить о составе преступления - незаконное удержание власти.

– Он, конечно же, к здравому смысле не вернется.

– Если считать это преступлением, тогда должны быть соответствующие органы, которые будут принимать решение по этому поводу. Они должны возбудить дело, это может сделать прокуратура или Следственный комитет, которые формируются действующим президентом. Этот вариант тоже не просматривается. То есть получается, что власть и дальше будет удерживаться нелегально, если считать, что выборы недействительны.

– Что тогда будет дальше?

– Практика показывает, что в этом случае необходимо формировать представительный орган народа. Так появлялись новые парламенты и новая государственность, например, во Франции и других странах. Когда собирали законное представительное собрание. То есть в данном случае, согласно статье 3 Конституции, источником государственной власти является народ. Он может осуществлять свою власть как непосредственно сам, так и доверять своим представителям. То есть люди могут собраться на свое собрание, конгресс или что-то еще, в каком-то государственном учреждении, чтобы показать, что народ является властью. У него должна быть настоящая власть, а не только то, как мы собрались вокруг стелы и разлошлись. Представители народа должны понять, что сейчас они у власти. Они должны взять на себя временное управление делами, сформировать какие-то временные органы власти, определить, по какой Конституции они будут жить, и обязательно назначить выборы.

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