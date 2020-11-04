В истории США был случай, когда победителя и проигравшего на выборах президента разделил один голос выборщика 4.11.2020, 20:21

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Инаугурация президента Хейса, 5 марта 1877 года

Фото: Библиотека Конгресса США

Победителя президентской гонки в США 2020 определит крошечный разрыв в голосах.

В истории известен эпизод, когда исход выборов президента решил один голос выборщика — это произошло в 1876 году, пишет «Новое время».

Избирательная кампания 1876 считается наиболее грязной и скандальной. В Штатах всерьез возникла угроза второй Гражданской войны, при том, что после окончания первой прошло только 11 лет.

Как прошло голосование?

Тогда США состояли из 38 штатов. По итогам всеобщих выборов 7 ноября 1876 года за кандидата от демократов, губернатора Нью-Йорка Сэмюэла Тилдена отдали голоса 4 286 808 человек (50,92%). Представителя Республиканской партии Ратерфорда Хейса (губернатор Огайо) поддержали 4 034 142 человека (47,92%).

Далее вступили в дело выборщики: по Конституции, именно специальная коллегия получает от избирателей каждого штата право отдать голоса за того или иного кандидата.

После того, как выборщики 34 штатов определились, счет голосов был 184:165 в пользу Тилдена.

Фальсификации, махинации?

Во Флориде (4 голоса выборщиков), Луизиане (8) и Южной Каролине (7) результаты также были в пользу Тилдена. Однако из этих южных штатов поступили многочисленные сообщения о фальсификациях бюллетеней, угрозах избирателям-республиканцам и даже случаях насилия.

Цифры с участков тоже вызывали сомнения: оказалось, что в Южной Каролине проголосовал 101% от внесенных в избирательные списки.

В Орегоне на северо-западе страны трое выборщиков отдали голоса Хейсу, однако губернатор-демократ оспорил полномочия одного из членов коллегии.

После долгих споров избирательные комиссии этих четырех штатов, в которых доминировали республиканцы, признали Хейса победителем выборов. И счет голосов оказался уже в его пользу — 185:184.

Тилден или кровь

Кандидаты в президенты вели себя сдержанно, не объявляя о своей победе. Однако их сторонники постоянно выходили на демонстрации. Демократы обещали сорвать инаугурацию Хейса, если она будет назначена Конгрессом. Пресса публиковала их девиз: «Тилден или кровь».

Уходящий президент Улиссес Грант пошел на беспрецедентные меры, введя в столицу федеральные войска.

Все разумные сроки для объявления нового главы государства истекли, и тогда Конгресс создал специальную комиссию из 15 человек, поручив ей определить президента.

Демократы, не согласные признать поражение своего кандидата, угрожали беспорядками / Фото: Wikimedia

Компромисс 1877

2 марта 1877 года комиссия Конгресса восемью голосами против семи засчитала Хейсу все 20 спорных голосов выборщиков. Инаугурация 19-го президента США прошла 5 марта, а президентскую клятву республиканец произнес тайно, в одном из кабинетов Белого дома.

Протесты демократов удалось замять с помощью соглашения, вошедшего в историю как Компромисс 1877. Его основные пункты:

• Хейс пообещал не баллотироваться на второй срок;

• республиканская администрация обязалась вывести армию из Флориды, Луизианы и Южной Каролины. Войска находились там после окончания Гражданской войны на период так называемой Реконструкции;

• правительство должно было выделить деньги на постройку новой трансконтинентальной железнодорожной магистрали через Юг;

• законы о расовой сегрегации оставались в силе.

Когда еще разрыв был совсем небольшим?

В 1888 году демократ Гровер Кливленд набрал на 100 тыс. больше голосов избирателей, чем республиканец Бенджамин Гаррисон, но перевес в коллегии выборщиков оказался на стороне последнего.

В 2000 году только пересчет голосов во Флориде позволил республиканцу Джорджу Бушу — младшему опередить демократа Альберта Гора. По общему числу голосов Гор опередил соперника почти на 700 тыс., но 25 выборщиков Флориды склонили исход выборов в пользу Буша.

В 2016-м демократ Хиллари Клинтон на 3 млн голосов избирателей опередила претендента от Республиканской партии Дональда Трампа, однако наиболее важные с точки зрения голосов выборщиков штаты остались за нынешним президентом.

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