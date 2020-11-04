В Туркменистане оппозиционерку сравнивают с Тихановской: власти боятся протестов 4 4.11.2020, 20:39

3,314

фото: azathabar.com (rfe/rl)

Дурсолтан Таганова стала лицом протестного движения в Туркменистане.

Власти в Лебапском велаяте развернули кампанию по очернению Дурсолтан Тагановой, туркменской активистки в Турции, недавно освобожденной из депортационного центра в Стамбуле после трехмесячного ареста. Туркменские власти опасаются возникновения волнений внутри страны и сравнивают активную участницу протестов против правительства Бердымухамедова со Светланой Тихановской. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Власти в Лебапском велаяте, откуда родом Дурсолтан Таганова, развернули кампанию по очернению активистки среди представителей бюджетных и общественных организаций.

«В Туркменабаде и Фарапе последние две недели при участии руководителей общественных организаций, женских советов, сотрудников Министерства национальной безопасности, МВД и прокуратуры в бюджетных организациях проводятся собрания по очернению Дурсолтан Тагановой», сообщил корреспондент азатлыка.

Как рассказал преподаватель школы, вынужденно участвовавший в такой встрече, организаторы собрания утверждают, что «Таганова, как и Тихановская хочет начать протестные демонстрации среди народа».

Имя Дурсолтан Тагановой стало известно туркменской общественности в июле этого года после того, как её задержали в Стамбуле во время протестной акции 19 июля против правительства Туркменистана.

Таганову, ассоциировавшую себя, как активистка новой оппозиционной группы «Демократический выбор Туркменистана», продержали в депортационном центре Стамбула около трёх месяцев и выпустили только 12 октября. С тех пор, как Таганова стала активным участником туркменского протестного движения в изгнании и предоставления ей статуса соискателя политического убежища турецкими властями в Туркменистане начали преследовать её родных. Членов семьи и других родственников Тагановой неоднократно вызывали в полицию и заставляли делать заявления, клеймя активистку «предателем родины».

Протестные выступления против правительства диктатора Гурбангулы Бердымухамедова, кроме Турции, прошлым летом проводились и в США, Северном Кипре, России.

На последних протестных акциях участники в том числе требовали освобождения Тагановой из депортационного центра в Стамбуле. В её защиту также выступили международные правозащитные организации, включая Human Rights Watch.

В результате повышенного внимания, в том числе со стороны туркменских властей, Дурсолтан Таганова фактически превратилась в своеобразное лицо туркменского протестного движения и, по всей видимости, туркменские власти обеспокоены её активизмом на фоне растущего недовольства в Туркменистане в связи с обостряющимся экономическим спадом и социальным напряжением.

В Лебапе и до Тагановой уровень недовольства среди населения за последний год ощутимо вырос.

«Таких людей, как Таганова в Лебапе много. Очень многие сильно недовольны Аркадагом из-за нехватки продовольствия, денег, безработицы и роста бедности», сказал один из местных наблюдателей в разговоре с корреспондентом Азатлыка.

Но недовольство лебапцев связано не только с экономическими трудностями, другой причиной разочарования жителей восточного региона является предвзятое отношение к ним со стороны Ашхабада.

«Люди очень недовольны. Когда в апреле случился ураган и правительство ничего не сделало, чтобы помочь населению, это восприняли в качестве «плевка в лицо народу». Если бы, например, стихийное бедствие случилось в Ахале или Гёкдепе, сразу бы оказали помощь, как это было когда случился пожар на складе в Безмеине. А про бедствие в Лебапе даже не сообщили по телевидению», говорит житель Лебапа в разговоре с Азатлыком, вспоминая взрывы на военном складе в Безмеине в 2011 году.

27 апреля этого года восточные регионы Туркменистана серьёзно пострадали от разрушительного урагана, в результате которого, по данным корреспондентов Азатлыка, погибли по меньшей мере 35 человек. Правительство Туркменистана не только не оказало никакой помощи пострадавшим, но до сих не сделало ни одного заявления по поводу стихийного бедствия. Государственные СМИ также оставили ураган и его последствия без внимания.

«В Фарапе, Туркменабаде погибли люди. Тогда ни один чиновник не вспомнил о людях», вспоминает местный наблюдатель.

По его словам, власти страны, видимо забеспокоились тем, что представителям оппозиции удалось добиться освобождения Тагановой из заключения в Стамбуле, посчитав это победой для них.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».