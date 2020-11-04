В шахте «Беларуськалия» погиб рабочий 8 4.11.2020, 20:48

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В этом году это уже не первая гибель рабочих на предприятии.

Вечером 4 ноября в шахте "Беларуськалия" погиб рабочий. Об этом сначала сообщил в Telegram стачком предприятия. После появилось подтверждение Следственного комитета: "При выполнении работ по обслуживанию одной из установок... получил травмы, несовместимые с жизнью".

Как сообщает БелТА, в шахте осматривает место трагического происшествия следователь. Другие подробности пока неизвестны.

В этом году это уже не первая гибель рабочих на «Беларуськалии». В начале марта подземная машина для перевозки пассажиров попала в аварию. Из семи пострадавших один, водитель, после умер в больнице. А в июне вагон в шахте наехал на 21-летнего электрика, он погиб.

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