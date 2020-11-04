Белорусские студенты – катализатор революции 1 4.11.2020, 21:01

1,335

фото: ТАСС

Студенты проявляют невиданное упорство в своей борьбе и вдохновляют народ своей энергией.

Подписчица телеграм-канала “Баста!” обратилась к студентам:

"Молодые, смелые, креативные – это наши студенты. Именно они уже совсем скоро станут врачами, учителями, актерами, журналистами, учеными и много-много кем ещё, в новой, свободной Беларуси.

Не смотря ни на что, вы проявляете невиданное упорство в своей борьбе и вдохновляете белорусский народ своей энергией.

Вас не запугать угрозами отчислений и повестками, вас не сломать ОМОНом в ваших корпусах. Вас не остановить.

Мы все с восхищением смотрим, как студенты ставят на место погрязшую в пережитках советского прошлого администрацию, а те в свою очередь впадают в ступор, потому что видят – это голос народа, голос перемен и они не в силах с этим бороться.

Будущее Беларуси – ваше будущее".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.