Белорусская команда КВН: Белорусы поменяли заевшую пластинку!1
- 4.11.2020, 21:07
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Команда КВН «Дети Тьюринга» сравнила режима Саши Таракана с заевшей пластинкой.
Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга» на российском «Первом канале» рассказала о пластинке, которую сама выбрала и поставила. В какой-то момент эта пластинка, казалось, стала неотъемлемой частью выступления, а потом зазвучала так громко, что голоса белорусов перестали слышать.
Команда предложила зрителям побыть свидетелями исторического события — увидеть, как белорусы поменяли пластинку.