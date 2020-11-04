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Белорусская команда КВН: Белорусы поменяли заевшую пластинку!

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  • 4.11.2020, 21:07
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Белорусская команда КВН: Белорусы поменяли заевшую пластинку!

Команда КВН «Дети Тьюринга» сравнила режима Саши Таракана с заевшей пластинкой.

Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга» на российском «Первом канале» рассказала о пластинке, которую сама выбрала и поставила. В какой-то момент эта пластинка, казалось, стала неотъемлемой частью выступления, а потом зазвучала так громко, что голоса белорусов перестали слышать.

Команда предложила зрителям побыть свидетелями исторического события — увидеть, как белорусы поменяли пластинку.

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