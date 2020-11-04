Ученые перечислили «продукты долгожителей» 2 4.11.2020, 22:09

5,638

Диеты с высоким содержанием этих продуктов неизменно входят в число самых здоровых в мире.

Исследователи из Гарвардской школы общественных наук имени Т. Х. Чана изучили данные 210 тыс. американцев, чтобы выяснить, какие продукты могут снизить риск возникновения инсульта и способствовать предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые обнаружили, что диета с высоким содержанием обработанного мяса и рафинированных углеводов увеличивает вероятность развития сердечных заболеваний на 46%, а риск инсульта – на 28%. Согласно исследованиям, люди с самой высокой продолжительностью жизни регулярно употребляют в пищу кофе, красное вино, листовую зелень.

Диеты с высоким содержанием этих продуктов неизменно входят в число самых здоровых в мире. К ним относятся средиземноморская и диета «голубых зон». В них предпочтение отдается здоровым жирам и свежим овощам, куда также входят морковь и перец, цельнозерновые продукты и чай.

При уменьшении количества обработанных продуктов в рационе и переходе на растительную диету наблюдается снижение уровня воспаления и риска болезней сердца. Об этом заявил ведущий автор исследования, доктор Чжун Ли, сообщает портал Business Insider.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».