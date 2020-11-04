Жители Новой Боровой оригинально потроллили лукашистов 6 4.11.2020, 22:15

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Видеофакт.

Неадекватные лукашисты, которые за наши налоги ездят по дворам срывать плакаты, снимать флаги и закрашивать граффити, сегодня приехали в Новую Боровую.

Лукашисты начали срывать плакат с героями последних событий, но под ним оказался еще один с изображением карателя в балаклаве и текстом «Срывай меня полностью».

Жители Новой Боровой встретили смехом нелепые действия лукашистов.

Видео опубликовал телеграм-канал «Наша Нiва».

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