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Жители Новой Боровой оригинально потроллили лукашистов

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  • 4.11.2020, 22:15
  • 5,813
Жители Новой Боровой оригинально потроллили лукашистов

Видеофакт.

Неадекватные лукашисты, которые за наши налоги ездят по дворам срывать плакаты, снимать флаги и закрашивать граффити, сегодня приехали в Новую Боровую.

Лукашисты начали срывать плакат с героями последних событий, но под ним оказался еще один с изображением карателя в балаклаве и текстом «Срывай меня полностью».

Жители Новой Боровой встретили смехом нелепые действия лукашистов.

Видео опубликовал телеграм-канал «Наша Нiва».

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