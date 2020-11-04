Штаб Трампа потребовал в суде прекратить подсчет голосов в Мичигане

Штаб Трампа потребовал в суде прекратить подсчет голосов в Мичигане8
- 4.11.2020, 22:38
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Штаб Трампа также требует пересмотра результатов подсчета уже учтенных бюллетеней.
Предвыборный штаб Дональда Трампа обратился в суд штата Мичиган с требованием приостановить подсчет голосов из-за недостаточного доступа наблюдателей к процессу. Об этом говорится в заявлении руководителя штаба Билла Степиена в Twitter.
Степиен отметил, что борьба за голоса в штате, подсчет в котором еще продолжается, остается очень напряженной. «Штабу президента Трампа не обеспечили достаточный доступ к местам подсчета голосов, чтобы наблюдать за открытием избирательных урн и процессом подсчета, как это гарантировано законом штата», — говорится в сообщении.
В связи с этим штаб подал иск в суд Мичигана о приостановке процедуры подсчета, пока представителям Трампа не будет обеспечен доступ. Кроме того, предвыборный штаб 45-го президента США требует пересмотра результатов подсчета уже учтенных бюллетеней.