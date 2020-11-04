«Сегодня в Беларуси все занимаются политикой» 1 4.11.2020, 22:48

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Организаторы Всемирной недели предпринимательства выпустили манифест.

Всемирная неделя предпринимательства пройдет онлайн 16−22 ноября. Ключевая тема в этом году — бизнес в переломное время. Организаторы форума против насилия и выражают солидарность и поддержку предпринимателям, пострадавшим за свои убеждения и политические взгляды.

Давление, которое сейчас оказывают на белорусских бизнесменов является психологическим, экономическим и физическим насилием, заявляют организаторы.

«Мы выражаем солидарность и поддержку всем предпринимателям, пострадавшим за свои убеждения и политические взгляды. И призываем бизнесменов объединиться, присоединиться к Всемирной неделе предпринимательства и обсудить в рамках мероприятий GEW Belarus здравый и законный выход из сложившегося в стране общественно-политического и экономического кризиса.

Один крупный белорусский бизнесмен недавно сказал, что бизнес не занимается политикой, он занимается экономикой. Да, но НЕТ! Потому что сегодня в нашей стране все занимаются политикой. Это данность, а не выбор. Ее нужно принять, осознать и решить для себя, какую роль лично я играю в истории «Беларусь 2020»», — заявляют организаторы.

Организаторы также призывают бизнесменов и предпринимателей присоединиться к обсуждению вариантов здравого и законного выхода из сложившегося в стране общественно-политического и экономического кризиса.

«Пандемия сократила ряды мелких предпринимателей значительно, но не критично. Белорусские бизнесмены, пережившие не один финансовый коллапс, оказались не просто жизнестойкими, но и способными к быстрому самовосстановлению и преобразованию. Во многом благодаря тому, что сегодня называют «рождением нации», то есть общественной сплоченности, солидарности и взаимопомощи».

В манифесте особый акцент сделан на отношениях между властями и представителями бизнеса, высказавшими свою гражданскую позицию, которая не совпадает с официальной интерпретацией событий августа 2020 года.

Полный текст манифеста читайте по ссылке.

GEW — ежегодная мировая инициатива, в которой участвуют бизнесмены, предприниматели, стартапы из более 170 чем стран. В Беларуси Всемирная Неделя Предпринимательства проходит уже 10 раз. В этом году лозунг форума — «Переломный год. Переломное десятилетие».

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