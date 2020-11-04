5 ноября белорусы объявят Лукашенко вендетту

5 ноября белорусы объявят Лукашенко вендетту3
- 4.11.2020, 23:02
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Пришло время вернуть власть в свои руки!
Именно этот день – последний день легитимности диктатора. И он совпадает с ночью Гая Фокса, заговорщика, история которого послужила основой для легендарного фильма «V — значит вендетта», который кстати в беларуси запретили, пишет телеграм-канал «Баста!».
Пятого ноября мы проведем тирана и его «власть» в последний путь.
Собираемся вечером во дворах, сжигаем чучела, и просто ярко отдыхаем вместе с соседями. А в 23:00 запускаем фейерверки! Иногда нужно уметь выдохнуть и подумать о чём-то позитивном.
Проведем репетицию проводов Лукашенко под трибунал? Пришло время вернуть власть в свои руки!