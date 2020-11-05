Выборы в США: между Трампом и Байденом идет ожесточенная борьба в ключевых штатах 5.11.2020, 8:13

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Джо Байден

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Подсчет голосов продолжается в Аляске, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании.

3 ноября Соединенные Штаты Америки выбирали нового президента. Главные претенденты на этот пост — действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и экс-вице-президент США Джо Байден, баллотирующийся от Демократической партии, сообщает nv.ua.

В настоящее время по всей стране идет активный подсчет голосов, который в этот раз может занять больше времени, чем в минувшие годы, из-за большого числа отправленных по почте бюллетеней.

Наиболее вероятный путь к победе для нынешнего президента США лежит через Пенсильванию, где он уже показал высокий результат в 2016 году. Если он снова наберет там большинство голосов, то ему останется победить в Джорджии, Северной Каролине и Аризоне или Неваде, чтобы переизбраться.

В то же время Байдену для победы необходимо заручиться поддержкой Невады и Аризоны.

Подсчет голосов продолжается в шести ключевых: Аляске, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании.

Официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность. Американский президент избирается на четыре года и не может занимать этот пост более двух сроков.

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