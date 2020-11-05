Престарелый диктатор уволен народом
- 5.11.2020, 8:20
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С этого дня мы должны с удвоенной силой бороться за свободную Беларусь.
С сегодняшнего дня диктатору больше нечем удерживать свою власть. Сегодня истекают последние его полномочия, а новых народ ему не дал, пишет телеграм-канал «Баста!».
Украденные у нас выборы не признал никто в цивилизованном мире. А самое главное – их не признал народ!
С этого дня мы должны с удвоенной силой бороться за свободную Беларусь, без диктатуры. Потому что мы сделали свой выбор!
Престарелый, оторванный от жизни диктатор, уволен народом!