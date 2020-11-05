Престарелый диктатор уволен народом 5.11.2020, 8:20

2,842

Фото: ТАСС

С этого дня мы должны с удвоенной силой бороться за свободную Беларусь.

С сегодняшнего дня диктатору больше нечем удерживать свою власть. Сегодня истекают последние его полномочия, а новых народ ему не дал, пишет телеграм-канал «Баста!».

Украденные у нас выборы не признал никто в цивилизованном мире. А самое главное – их не признал народ!

С этого дня мы должны с удвоенной силой бороться за свободную Беларусь, без диктатуры. Потому что мы сделали свой выбор!

Престарелый, оторванный от жизни диктатор, уволен народом!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.