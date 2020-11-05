Абсолютное оружие: названы витамины, способные побороть коронавирус и грипп 1 5.11.2020, 8:25

4,306

Принимать их нужно начинать уже сейчас.

Споры о необходимости приема витаминов периодически вспыхивают то тут, то там. Пора внести ясность в этом вопросе, пишет nv.ua.

Большинство полезных веществ вы можете получить с пищей. При условии, что ваша диета разработана грамотным специалистом и вы ей неукоснительно следуете. Ах да, вам еще должно сильно повезти, чтобы состав потребляемых продуктов соответствовал академическим значениям, ведь витамины в них легко разрушаются под воздействием ультрафиолета, воды, высоких и низких температур.

В общем, все очень сложно. И главная опасность в том, что гиповитаминоз поначалу может быть незаметен. Основные симптомы недостатка большинства витаминов: быстрая утомляемость, ломота в теле, ухудшение памяти и плохой сон — все это легко списать на стресс из-за работы или смены сезона.

Но сделав это, вы с большой вероятностью совершите ошибку. Гиповитаминоз — очень распространенная проблема. Например, дефицит витамина В12 наблюдается у 60% жителей Латинской Америки, а в некоторых частях Азии и Африки, согласно исследованиям гематолога Алессии Хант, достигает 80%.

Дефицит этого вещества приводит к нарушению кроветворной функции, что важно, но в наше время гораздо актуальнее то, что обеспечивает работу иммунитета. Например, витамин D.

Его уж называют ключом к избавлению от covid-19. Есть данные исследования международной группы ученых, которые пришли к выводу о необходимости приема добавок витаминов А, С D и цинка. Эти вещества ускоряют рост клеток иммунной системы. позволяют ей успешнее реагировать на инфекции, а также ускоряют процесс выздоровления, если болезнь все же наступила.

Почему прием витаминов нужно начинать уже сейчас

Динамика распространения коронавируса неутешительная. И это сейчас, когда погода еще относительно теплая, а что будет с приходом холодов, неизвестно. Укреплять иммунитет стоит уже сейчас, не надеясь на маски и вакцину. Первые не дают стопроцентной защиты, а вторая появится нескоро.

Выполнение несложных рекомендаций врачей поможет избежать последствий коронавируса и гриппа. К необходимым мерам относят не только ношение масок и соблюдение самоизоляции — следить за общим состоянием здоровья тоже чрезвычайно важно. Все мы знаем о том, что наиболее тяжело респираторные заболевания переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики, а также лица со сниженным иммунитетом.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ВОЗ рекомендует пересмотреть образ жизни, добавив физические нагрузки и контроль за питанием. Здоровый сбалансированный рацион, кстати, поможет избежать и диабета, а вот об иммунитете стоит позаботиться отдельно.

Адриан Гомбарт, профессор Государственного университета Орегона, настаивает на приеме увеличенных доз витамина С и D с целью профилактики коронавируса и гриппа.

По словам ученого, всего 200 и более мг витамина С и 2000 МЕ витамина D в день укрепят иммунитет и значительно снизят вероятность заражения респираторными болезнями.

Что касается витамина D — это необходимое для функционирования иммунной системы вещество содержится в яйцах, жирной рыбе, грибах и молоке. Правда, не всегда в достаточных количествах, поэтому в США, к примеру, им дополнительно обогащают молоко — это один из важных продуктов в рационе детей, а для них витамин D имеет критическое значение. Это вещество нужно не только иммунитету, но и мышечной и костной тканям организма, поэтому его дефицит в раннем возрасте может привести к тяжелым заболеваниям вроде рахита.

Еще одним необходимым для организма в период сезонных болезней веществом является цинк. Его действие хорошо изучено в случаях ОРВИ — Мину Сингх, доктор из Уттар-Прадеш, Индия, прописывал своим пациентам 75 мг этого вещества в день и пришел к выводу, что даже единоразовый прием цинка в течение 24 часов после возникновения симптомов простуды уменьшает их тяжесть в дальнейшем.

Это важное открытие, поскольку любая профилактика не является стопроцентной гарантией против болезни. Если простуда, грипп или covid-19 все же наступили, облегчение симптомов — первейшая задача при лечении.

Недорогая добавка может улучшить ваше состояние в первые дни болезни.

Кстати, если вы уже заболели covid-19 или подозреваете у себя эту болезнь, хорошим решением станет покупка пульсоксиметра. С помощью этого аппарата вы сможете отслеживать уровень насыщения крови кислородом и своевременно принять меры в случае ухудшения своего состояния. Помните о том, что падение оксигенации — показание для госпитализации и назначения кислородной дотации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».