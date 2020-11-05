Минчане провели встречу с легендарной Ниной Багинской 5.11.2020, 8:42

1,644

Символ белорусской революции поддержала дворовые протесты.

Район Раковского шоссе в Минске стал первым, кто принял в гости символа нашей революции - Нину Багинскую, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

«Нет ничего лучше, чем услышать из ее уст, что все мы делаем правильно!

Со своей стороны хотим лишь извиниться перед Ниной за то, что страна не проснулась раньше!

МЫ ЛЮБИМ ВАС, НИНА!

Жыве Беларусь!», — говорят жители района.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».