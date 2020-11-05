Минчане провели встречу с легендарной Ниной Багинской
Символ белорусской революции поддержала дворовые протесты.
Район Раковского шоссе в Минске стал первым, кто принял в гости символа нашей революции -
Нину Багинскую, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».
«Нет ничего лучше, чем услышать из ее уст, что все мы делаем правильно!
Со своей стороны хотим лишь извиниться перед Ниной за то, что страна не проснулась раньше!
МЫ ЛЮБИМ ВАС, НИНА!
Жыве Беларусь!», — говорят жители района.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт
Charter97.org
следующим образом:
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:
Ссылка:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка:
Bank Millennium S.A.
Адрес:
ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN:
PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123
SWIFT:
BIGBPLPW
Название владельца счета:
Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа:
Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу
charter97@gmail.com