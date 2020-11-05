Литва снова вводит карантин 5.11.2020, 8:50

Фото: charter97.org

Специальные меры начнут действовать с 7 ноября.

Минздрав Литвы зарегистрировал проект постановления о введении карантина на территории страны с 00.00 ч. 7 ноября до 24.00 ч. 29 ноября. Правительство Литвы приняло решение о введении второго карантина, пишет Delfi.

В общественных местах можно будет находиться группам не более чем из 5 человек (за исключением членов семей, требуется соблюдать дистанцию не менее 2 м между отдельными группами, избегать прямого физического контакта, соблюдать требования гигиены.

Маски в общественных местах должны носить все жители старше 6 лет. Они будут не нужны тем, кто занимается спортом на улице, участвует в спортивных состязаниях, не нужны маски также судьям; во время предоставления услуг, которые в маске предоставлять нельзя; без масок могут ходить инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут ходить в них (этим людям рекомендуют носить щитки); за пределами населенных пунктов можно быть без масок, если в радиусе 20 м нет других людей, за исключением членов семей.

Также будут ограничены поездки в городском, пригородном и междугороднем транспорте — можно занимать только сидячие места и сидеть в 1 м друг от друга.

Правительство решает вопрос перемещения без особой причины — из дома можно будет выходить только на работу, в магазин, в медучреждение или для получения других услуг. Рекомендуется не организовывать личные праздники. Если их нельзя отменить, на них, как и на похоронах не должно быть больше 10 человек, при этом все должны быть в масках. Одновременно могут встречаться члены не более чем двух семей, все они должны быть в масках.

Во время карантина будут запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, ярмарки и другие собрания, которые проводят в помещении и на свежем воздухе. Спортивные состязания будут проходить без зрителей.

Во время карантина будут работать детские сады, дошкольные учреждения и начальная школа. Ученики 5−12 классов учатся удаленно.

Вся внеклассная деятельность проводится на удаленной основе или временно приостанавливается (исключение — группы продленного дня в школах; занятия на улице; индивидуальные занятия; занятия педагога с в группе не более 5 детей, если в помещении на каждого ребенка приходится 10 кв. м.

Нельзя навещать больных в больницах (за исключением пациентов в критическом состоянии, детей до 14 лет и рожениц), жителей домов социальной опеки и детских домов.

Действующим на территории страны религиозным общинам рекомендуют организовывать все службы удаленно (за исключением заупокойной, на которой могут присутствовать не больше 10 человек).

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