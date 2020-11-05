«Власти ведут себя, как колхозник во время сельской драки» 5.11.2020, 9:02

Фото: tut.by

Реального повлиять на ситуацию лукашисты уже не могут.

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб в комментарии udf.by отметил, что на последнем воскресном марше силовики с поставленной задачей не справились.

«Из увиденного я делаю вывод, что правоохранителям, наверное, поставили задачу не допустить этого шествия любыми способами. Показать, что власть есть власть, раз она не захочет, то не пустит людей в Куропаты. Но ведь им это не удалось. Люди обходили силовиков, не испугались выстрелов и взрывов, часть демонстрантов дошла до урочища и возложила цветы к могилам. Так что сдержать людей власти не удалось», – считает Гриб.

Политический деятель Виктор Корнеенко в своем комментарии отметил, что неадекватным действиям властей в нынешней ситуации со временем будет дана правовая оценка.

«Мы живем во времена, когда шила в мешке не утаишь. Нам говорят, что протестующие бросили взрывное устройство – но есть видео с других точек, после просмотра которых сразу возникают вопросы: почему ОМОН не задержал бросивших, почему там рядом оказалась съемочная группа пропагандистов БТ и т.д. Эти все доказательства, как и по убийству Тарайковского, зафиксированы, рано или поздно по ним придется отвечать. То, что Лукашенко не усидит в своем кресле, по-моему, сегодня очевидно», – считает Корнеенко.

В воскресенье силовики бросали светошумовые гранаты и стреляли в воздух, хотя мирные протестующие всего лишь хотели пройти в урочище на самом краю Минска. Если эти действия и уголовные дела не помогут покончить с протестами, готовы ли будут власти пойти на еще более радикальные шаги?

«Думаю, что нет. Весь этот треп по БТ – это запугивание. Власти ведут себя как колхозник на сельской драке: держите меня, а то я сейчас…», – полагает Корнеенко.

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