Fox News: Для победы на выборах Байдену необходимо выиграть в Неваде 3 5.11.2020, 9:08

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Кандидат от демократов набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Чтобы выиграть президентские выборы в США кандидату от демократов Джо Байдену необходимо одержать победу в штате Невада, следует из прогноза телеканала Fox News.

По последним данным канала, Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Победа в Неваде даст Байдену шесть голосов выборщиков, необходимые для избрания президентом.

Сейчас в Неваде лидирует Байден. Согласно данным, которые приводит канал, за него проголосовали проголосовали 588 252 избирателя (49,3%), а за действующего президента Дональда Трампа — 580 605 (48,7%). Там было подсчитано 75% голосов.

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий.

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