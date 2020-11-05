Ученые выяснили, какие продукты лучше не запивать кофе
- 5.11.2020, 9:20
- 7,353
Не каждый завтрак должен заканчиваться чашкой ароматного напитка.
Бутерброд, гамбургеры или жареную картошку лучше не запивать кофе. Ученые обнаружили, что это приводит к неблагоприятным процессам в работе организма, пишет oane.ws.
Специалисты провели эксперимент, который показал, что жирная еда повышает уровень сахара в крови здорового человека на 32%, и данный эффект может наблюдаться в течение нескольких часов после съеденных блюд. При этом выпиваемый после жирных блюд кофе способствует скачку уровня сахара сразу на 65%.
Оказалось, что насыщенные жиры мешают организму нормально усваивать глюкозу, а напитки с кофеином лишь усугубляют это нарушение.