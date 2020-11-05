Штаб Трампа потребовал приостановки подсчета голосов в трех штатах 5.11.2020, 10:07

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Наблюдателям от Республиканской партии не обеспечили достаточного присутствия во время подсчета бюллетеней.

Команда действующего президента США Дональда Трампа обратилась в суд с требованием приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Associated Press (перевод - РБК).

Штаб Трампа считает, что наблюдателям от Республиканской партии не предоставили должной возможности контролировать процедуру вскрытия урн с бюллетенями и их подсчет.

AP со ссылкой на главу избирательной комиссии Джорджии Брэда Раффенспергера сообщает, что в штате осталось подсчитать около 200 тыс. бюллетеней. По предварительным данным, Трамп там незначительно опережает Байдена. Штат с 1992 года голосует исключительно за республиканцев.

Джорджия стала третьим штатом, где Трамп потребовал остановить подсчет голосов. До этого аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании. Трамп также намеревается добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине, где победу с перевесом в 0,7% голосов одержал Джо Байден.

Кандидат от Демократической партии заявил, что пока не станет объявлять о своей победе на выборах главы государства, но не сомневается в ней после завершения подсчета всех голосов. Байден уверен, что получил лидерство в достаточном количестве штатов, чтобы заручиться голосами 270 выборщиков.

В то же время Трамп заявил о своей победе в четырех ключевых штатах — Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Мичигане.

В Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии официальный подсчет голосов еще не завершен, однако, по оценкам телеканала Fox News, там лидирует действующий президент США. Решающую роль сейчас играет штат Невада, где предварительно лидирует Байден: если большинство избирателей из Невады поддержат его, то демократ получит шесть голосов выборщиков, необходимых ему для победы в выборах. Трампу, чтобы сохранить пост хозяина Белого дома, нужно победить во всех четырех штатах. Предварительно у Трампа в активе 214 голосов выборщиков, у Байдена — 264.

Кроме того, голоса еще не подсчитаны на Аляске. Однако результаты выборов в этом штате не повлияют на общий итог, поскольку в коллегии выборщиков Аляску представляют только три человека, которые не сыграют какой-либо роли в определении победителя.

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