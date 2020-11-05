Медики назвали способ легче и быстрее переболеть коронавирусом 7 5.11.2020, 10:32

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Нужно соблюдать три условия.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что переболеть коронавирусом в более легкой форме и быстрее можно, если подготовить для этого организм должным образом. По словам Болибока, иммунитет человека имеет свойство «засыпать», и чтобы этого не допускать, следует соблюдать три условия, пишет lenta.ua.

«Хорошее питание, витаминизация, получение необходимого количества микроэлементов - это факторы, которые поддерживают иммунитет на хорошем работоспособном уровне, то есть, дают возможность иммунной системе сопротивляться болезни», - отметил специалист.

Однако, эти меры не защитят от заражения COVID-19, но позволят организму лучше и быстрее побороть вирус.

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