«Да — свободной Беларуси!»: сильное обращение витебчанина к землякам 3 5.11.2020, 10:44

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Сейчас — самый важный момент.

Витебчанин обратился к своим землякам и народу Беларуси:

«Независимость и свобода неоткуда не появятся. Для этого нужно приложить усилия.

Сейчас тот момент, когда страх уходит на задний план.

Помните, даже будучи арестованными, вы остаетесь свободными. А те, кто это делает, в оковах, они - рабы системы.

Нет - страху! Да - свободной Беларуси!».

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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