«Да — свободной Беларуси!»: сильное обращение витебчанина к землякам

«Да — свободной Беларуси!»: сильное обращение витебчанина к землякам3
- 5.11.2020, 10:44
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Сейчас — самый важный момент.
Витебчанин обратился к своим землякам и народу Беларуси:
«Независимость и свобода неоткуда не появятся. Для этого нужно приложить усилия.
Сейчас тот момент, когда страх уходит на задний план.
Помните, даже будучи арестованными, вы остаетесь свободными. А те, кто это делает, в оковах, они - рабы системы.
Нет - страху! Да - свободной Беларуси!».
Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».