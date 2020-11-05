Дзержинск: Власти узурпатора — гамон 2 5.11.2020, 11:23

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Яркая акция.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», в Дзержинске прошла акция протеста.

«Дзержинск напоминает: 05.11 — гамон власти узурпатора. И эти парни не шутят», — пишет Telegram-канал.

Напонмим, ряд Telegram-каналов призвал именно сегодня, 5 ноября, отметить день конца легитимности Лукашенко, который совпадает с Днем Гая Фокса. Белорусы будут жечь чучела в своих дворах, а все закончится салютом.

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