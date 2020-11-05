Найдена египетская мумия, способная изменить мировую историю 1 5.11.2020, 11:54

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иллюстрационное фото

Находка археологов насчитывает 4500 лет.

Найдено место захоронения жреца Старого Царства.

Гробница жреца Старого Царства Вахтье оказалась одним из самых богатых захоронений. Египетская Саккара стала местом громкого открытия - археологи нашли место захоронения жреца Старого Царства. Гробница была нетронутой на протяжении долгих 4500 лет. Сам жрец - Вахтье прислуживал при третьем фараоне V династии Нефериркаре. Ученые уже назвали гробницу одной из самых богатых усыпальниц из всех ранее найденных, сообщает lenta.ua.

Непосредственно в момент извлечения останков жреца археологи столкнулись с явной аномалией. Специалисты уже называют ее тем, что способно полностью поменять привычную историю Древнего Египта. «Скелет жреца сохранился гораздо лучше, чем другие, - рассказал профессор ревматологии Каирского университета Амира Шахин. – «Вопреки тому, что хозяин усыпальницы – мужчина, форма его черепа свидетельствует о наличии явных черт, присущих женским черепам». В момент смерти Вахтье было почти 35 лет.

Специалисты подчеркнули, что некоторые из костей мумии были заметно вздуты: «В черепе жреца есть небольшое уплотнение, которое может свидетельствовать о каких-то процессах, происходящих в организме, - подчеркнула Шахин. – Все кости ноги – крайне нездоровые, в то время как его колено Вахтье как бы скручено внутрь». Профессор сравнила состояние мумии жреца с состоянием останков других членов его семейства: «Первое, к чему мы пришли, это версия о какой-то заразной болезни, - подчеркнула она. – Вахтье сильно страдал, это видно по костям. Точно такие же изменения в костях были у матери жреца, поэтому мы подумали, что речь идет о врожденной анемии».

Позднее ученым пришлось отказаться от подобной версии – все члены семейства скончались в разное время. После того, как археологи сложили все детали этой «древнеегипетской головоломки», они пришли к выводу, что семья пострадала от неизвестной эпидемии. Скорее всего, семья Вахтье стала жертвой малярии. Если версия подтвердится, то подобное открытие полностью поменяет древнеегипетскую историю, так как это будет самый первый из известных случаев малярии в истории, больше, чем за 1000 лет.

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