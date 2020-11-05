В Бресте вывесили десятки национальных флагов: сильное зрелище

В Бресте вывесили десятки национальных флагов: сильное зрелище1
- 5.11.2020, 12:03
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Белорусы возвращают власть народу в своих городах.
В Беларуси каждый день проходят сотни партизанских акций против нелегитимного режима Лукашенко.
Брестчан сегодня утром встречали десятки БЧБ флагов вдоль дороги, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Напомним, что подобную акцию в 2009 году провели активисты «Европейской Беларуси», которые вывесили над проспектом Независимости в Минске 100 национальных флагов. Милиция тогда была в шоке, а люди спрашивали: «Неужели сменилась власть или умер Лукашенко?».