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В Бресте вывесили десятки национальных флагов: сильное зрелище

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  • 5.11.2020, 12:03
  • 5,563
В Бресте вывесили десятки национальных флагов: сильное зрелище
Фото: tut.by

Белорусы возвращают власть народу в своих городах.

В Беларуси каждый день проходят сотни партизанских акций против нелегитимного режима Лукашенко.

Брестчан сегодня утром встречали десятки БЧБ флагов вдоль дороги, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что подобную акцию в 2009 году провели активисты «Европейской Беларуси», которые вывесили над проспектом Независимости в Минске 100 национальных флагов. Милиция тогда была в шоке, а люди спрашивали: «Неужели сменилась власть или умер Лукашенко?».

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