Российские горняки и металлурги начали эксперимент по выживанию 14 5.11.2020, 12:11

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Они пытаются выжить на минимальную зарплату.

В Челябинской области группа рабочих из пяти городов: Челябинска, Карабаша, Сатки, Бакала и Верхнего Уфалея проводят эксперимент — прожить месяц на 4141 российский рубль ($53). В России именно такая минимальная сумма официально определена работающему человеку на питание, сообщил 5 ноября корреспондент kasparov.ru со ссылкой на участника эксперимента заместителя председателя Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Владимира Ревенку.

Своей акцией горняки и металлурги протестуют против новой методики подсчета МРОТ и требуют перерасчёта этой суммы с учетом всех потребностей работающего человека. Акция стартовала 26 октября, уже десять дней металлурги и горняки питаются на сумму около 140 российских рублей ($1,79) в день.

Со слов Ревенку на начальном этапе обсуждения их было около 20 человек, но на момент начала мероприятия получилось 14. Люди участвуют как в одиночку, так и семьями. У Владимира, жена и ребенок живут как обычно, а он сам сидит "на минималках", но семья поддерживает его морально. Есть две семьи, которые участвую в проекте в полном составе.

Акция "Жизнь на минималках" набирает популярность в соцсетях. Придуманы хэштеги #жизньнаминималках, #минимумжизни, #накорзинунаскребу и плакаты "Я/МЫ жизнь на минималках", которые призваны напомнить гражданам, что проблема касается всех жителей страны, а не только рабочих заводов.

Почти каждый участник выкладывает видео и посты в соцсетях, где рассказывает, как ему удается выживать на "голый минимум". Некоторые участники не только разделили положенную сумму на 30 дней, но и питались продуктами исключительно из перечня, утверждённого приказом Росстата. В нем их 33. Те, кто выбрал такой путь, даже не смогут побаловать себя "излишками". Так, например, сельди солёной в месяц положено 60 граммов.

На ситуацию уже отреагировали специалисты. Диетолог-нутрициолог из Верхнего Уфалея Татьяна Науман подсчитала, что за один день одна из участниц акции получила при таком питании 781 килокалорию, а если учитывать, что девушка работает, в день она должна получать 1700-1800 килокалорий. По словам Владимира Ревенку, профсоюз поддерживает контроль за участниками эксперимента и со стороны медицины.

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