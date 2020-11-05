Минздрав ввел в Беларуси новые правила из-за COVID-19

Минздрав ввел в Беларуси новые правила из-за COVID-198
- 5.11.2020, 12:16
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Обновлен перечень санитарных требований к организациям и гражданам.
Своим постановлением Минздрав дополнил санитарные требования по борьбе с COVID-19. Теперь практически везде в общественных пространствах обязательны СИЗ, социальная дистанция, обработка рук антисептиком как для работников, так и для посетителей, сообщают naviny.by.
В список объектов, которым направлены новые требования, входят: госорганы, индивидуальные предприниматели; транспортные организации, объекты торговли и общественного питания, организации сферы бытового обслуживания населения (коммунальные объекты, почта, банки и др.), промышленные предприятия, иные объекты и организации.
Среди требований:
использование средств индивидуальной защиты работниками организаций,
обеспечение соблюдения социальной дистанции для посетителей,
проведение гигиены рук дезинфицирующими средствами,
влажная уборка в помещениях.
К транспортным организациям предъявляется требование не выпускать на линию транспортные средства с неисправными системами обогрева или кондиционирования.
Детсады, школы, вузы и другие учреждения образования должны сообщать властям, если ОРВИ заболели более 30% от общего количества учащихся. Тогда образовательный процесс будет остановлен. Также они должны ограничить проведение спортивных и культурных мероприятий, подразумевающих массовое участие учащихся.