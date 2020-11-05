Протестантские пасторы жестко раскритиковали белорусскую власть 3 5.11.2020, 12:27

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Фото: «Радыё Свабода»

Священнослужители поддержали сторонников перемен.

Две недели пасторы протестантских церквей Беларуси записывают на YouTube слова поддержки сторонникам перемен, рассуждают о происходящем в стране.

Обращения священников объединяет проект «Голас Царквы». Как говорится в подводке к видео, он был создан для того, чтобы усилить морально-нравственный голос конфессий: «Представители церквей выступили за христианские ориентиры и подходы в гражданском обществе в борьбе за свои права, свободу, правду».

«Салідарнасць» предлагает несколько цитат из видеообращений, объединенных хештегом #голасцарквы.

Пастор Ярослав Вязовский процитировал слова активиста Дмитрия Дашкевича, осужденного 27 октября на 15 суток. Те самые, которые его жена Анастасия записала за ним в зале суда.

— Выносячы прысуд, вы думайце не пра мяне, а пра сябе. Я ведаю, што я адсяджу і сустрэну тое, за што я змагаюся. Вельмі шкада, што суд кажа: «Гэта не мае дачынення да справы», — калі я распавядаю пра ўмовы ўтрымання ў турме, тое, што людзі не могуць спаць на бетоннай падлозе ў брыдкіх камерах...

Я адсяжу і выйду, а вось што будзе з вамі і вашымі калегамі, вы пра гэта падумайце. На гэтым у мяне усё.

Дмитрий Мамойко, пастор церкви «Новая Земля»:

— Всем нам известна скульптура Фемиды. Она держит весы, глаза у нее закрыты. Нам понятен смысл. Она должна беспристрастно судить дело, невзирая на лица. Но глаза можно закрыть, но можно на ухо нашептать неправду и склонить правосудие на свою сторону.

Поэтому глаза должны не видеть, а уши не слышать. Но и это не гарантирует справедливость. Гири могут быть неверными. Библия говорит: «Гиря у тебя должна быть точная и правильная. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду».

Тарас Тельковский, пастор церкви «Троица»:

— Народная мудрость говорит: «Бог дал человеку два уха и один рот». Что значит, что человек в два раза больше должен слушать, чем говорить. К сожалению, у белорусской вертикали власти есть три рта, и ни одного уха. Наша власть не умеет, да и не особенно хочет слушать. Особенно ясно это было видно на выборах, где голос народа был беспардонно украден.

Вместо диалога у нас есть бесконечное количество отделов идеологии, где любят указывать, а не слушать. Вместо обсуждения проблем — запугивание.

Пастор церкви «Воскресение» Сергей Дрозд рассказывает о том, каким должен быть лидер — на примере Иисуса Христа, который, «имея всю полноту божественной власти», служил людям «не сверху — вниз, а снизу — вверх».

Леонид Михович, епископ Союза евангельских христиан-баптистов цитирует слова государственного гимна и констатирует, что те не очень вписываются в контекст происходящего в Беларуси:

— В борьбе за правду человек не замечает несправедливости, которую совершает сам. Мы озабочены злом, которое творится вокруг, но не видим зла в своем сердце.

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