Нашелся прямой свидетель: новые подробности стрельбы карателей в Тарайковского 5 5.11.2020, 12:36

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Фото: AP

Адвокат отца Героя Беларуси нашла еще больше доказательств преступления лукашистов.

10 ноября исполнится три месяца с момента убийства мирного демонстранта Александра Тарайковского. «Правовая инициатива» поговорила с защитником Альвиной Мингазовой, представителем отца убитого Александра, и узнала, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело и как продвигается проверка.

— Почему в деле Александра Тарайковского до сих пор неопределенность, что делает следствие?

— На сегодняшний день Управлением Следственного комитета по Минску проводится проверка. Срок проведения проверки неоднократно продлевался. Последние продление датировано 09.10.2020 до трех месяцев, то есть по 10.11.2020.

— Можете ли вы осуществлять свои функции в полном объеме, котором хотели бы?

— В августе мной подано уведомление в СУ УСК по Минску о принятии поручения по осуществлению представительства прав и законных интересов Тарайковского В.З. и информировании о процессуальном решении по факту смерти Тарайковского А.В. На что мне был дан ответ, что СУ УСК по Минску по факту смерти Тарайковского Александра Валерьевича проводится проверка в порядке ст. 173 УПК. Уголовное дело по указанному факту не возбуждалось. Я не могу быть представителем потерпевшего, так как отец не был признан постановлением следователя потерпевшим по делу в виду того, что дело не возбуждено. УПК подробно описаны права и обязанности потерпевшего и его представителя, но эти права можно реализовать только после возбуждения дела.

06.10.2020 в адрес СК РБ было направлено заявление от Тарайковского В.З. (отца) о возбуждении уголовного дела, ознакомлении с судебной медицинской экспертизой, приобщении видеоматериалов. Видеозаписи были приобщены, дело не возбудили, с заключением судебной медицинской экспертизы не ознакомили, так как это не предусмотрено УПК.

— Что будет после истечения сроков проверки?

— После окончания проверки орган уголовного преследования должен вынести постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении дела. Если будет отказано в возбуждении уголовного дела, то мы будем обжаловать это решение в суде.

— Удалось ли вам как адвокату провести свое адвокатское расследование?

— Как я уже говорила, нам удалось добыть видеоматериалы, которые были приобщены к материалам дела. Был разыскан прямой свидетель убийства. Также был сделан запрос в УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» о предоставлении копии карты вызова бригады СМП и копии журнала записи вызовов СМП. Указанные документы были предоставлены отцу погибшего Александра. Из указанных документов усматривается характер ранения – пулевое ранение в грудь в область сердца. При этом при осмотре тела выходного отверстия со спины родственники не видели.

В любом случае мы будем добиваться объективного и всестороннего расследования смерти Александра и привлечению к ответственности виновных.

Напомним, Александра Тарайковского застрелили 10.08.2020 на улице Притыцкого в Минске во время протестов против фальсификации выборов в Беларуси. На многочисленных видео, опубликованных в СМИ, видно, что Александр подходит к силовикам с поднятыми вверх руками, однако те стреляют в безоружного человека.

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