«Ми разом»: в Киеве состоялся грандиозный музыкальный марафон солидарности с Беларусью 5.11.2020, 12:41

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Видеофакт.

В Киеве по инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины прошел музыкальный марафон солидарности с Беларусью, сообщает «Радыё Свабода».

«Белорусов и украинцев веками связывает совместная судьба европейских ценностей. Поэтому в лучших европейских традициях мы объединимся в том, чем живем — в музыке, ведь ничто так не лечит, как культура», — заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, представляя инициативу.

Концерт, который открыли известные ведущие радио ROKS Сергей Кузин и Соня Сотник словами «Жыве Беларусь», транслировался в прямом эфире музыкального телеканала М1. На сцене выступили белорусские группы Brutto Nostra, Naviband, Naka и украинские музыканты: «Без обмежень», «Друга ріка», «SKY», «Kozak System».

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